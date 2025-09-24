Apenas uma das vítimas poderá ser reconhecida por exame de impressões digitais

Apenas uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, poderá ser identificada por meio de um exame necropapiloscópico, procedimento que analisa impressões digitais de cadáveres em casos em que o corpo apresenta queimaduras ou está em avançado estado de decomposição.

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, Amylcar Paracatu Romero, e a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), acompanham os trabalhos no local da queda. “Chegou ontem à noite, fez as perícias e deve continuar lá amanhã. Nós estamos dando apoio aqui na cidade, com necrópsia e contato com as famílias”, disse o delegado ao Campo Grande News.

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum do arquiteto chinês Kongjian Yu, do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, do documentarista Rubens Crispim Júnior e do piloto Marcelo Pereira Barros.

No entanto, segundo o delegado, há uma chance de identificação por exame necropapiloscópico. “Estamos aguardando a chegada de uma equipe de Campo Grande, especializada nesse tipo de exame em vítimas de queimadura, para tentar a identificação”, afirmou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!