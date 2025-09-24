Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 22:54

Tragédia

Apenas uma das vítimas poderá ser reconhecida por exame de impressões digitais

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 21:00

Apenas uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, poderá ser identificada por meio de um exame necropapiloscópico, procedimento que analisa impressões digitais de cadáveres em casos em que o corpo apresenta queimaduras ou está em avançado estado de decomposição.

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, Amylcar Paracatu Romero, e a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), acompanham os trabalhos no local da queda. “Chegou ontem à noite, fez as perícias e deve continuar lá amanhã. Nós estamos dando apoio aqui na cidade, com necrópsia e contato com as famílias”, disse o delegado ao Campo Grande News.

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum do arquiteto chinês Kongjian Yu, do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, do documentarista Rubens Crispim Júnior e do piloto Marcelo Pereira Barros.

No entanto, segundo o delegado, há uma chance de identificação por exame necropapiloscópico. “Estamos aguardando a chegada de uma equipe de Campo Grande, especializada nesse tipo de exame em vítimas de queimadura, para tentar a identificação”, afirmou.

