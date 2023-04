Apesar da chuva em Aquidauana, meteorologia prevê melhora do clima

A previsão é que o sol volte a brilhar na cidade / Ronald Regis

O clima do dia 18 de abril penalizou os moradores do estado do Mato Grosso do Sul, e principalmente os de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, entre outros dessa região, que já na madrugada formam surpreendidos por uma forte tempestade com raios e trovões. As chuvas sempre acendem o alerta de preocupação entre a população devido alguns transtornos que as tempestades podem trazer.

Para alertar os moradores a respeito da mudança no tempo, com dias ensolarados, o Inmet (Instituto de meteorologia) chegou a emitir um alerta laranja, que indica previsão de perigo. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 – 100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por causa dessa tempestade o Aquidauanense, retirou do guarda-roupa a capa de chuva e o guarda-chuva. Apesar dessa tempestade e do alerta ser de perigo, o Coordenador da Defesa Civil na cidade, de Aquidauana, Mario Ravaglia, informou que na ocasião, choveu 50 mm, foi feita uma inspeção, e que na cidade não foi registrada nenhuma anormalidade e nem o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de emergência devido à tempestade.

Segundo especialistas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), apesar de a tempestade ter pegado a população de surpresa, a previsão para os dias seguintes e a próxima semana a partir do dia 21, em Aquidauana é de sol e temperaturas em elevação com máximas que variam de 28 °C no dia 21 de abril, seguindo de dias de sol e poucas nuvens com temperaturas variando com máximas de 28 °C a 30 °C até o dia 28 de abril.