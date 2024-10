Apicultor de Aquidauana perde 300 kg de mel com incêndio no Parque do Córrego João Dias

Local é usado para criação de abelhas / O Pantaneiro

O incêndio de grandes proporções ocorrido na última segunda-feira (7), no parque do Córrego João Dias, em Aquidauana, além de queimar a vegetação, fez o apicultor Nilton Silva, conhecido como Peninha, perder 10 colmeias e 300 quilos de mel.

A reportagem de O Pantaneiro foi até ao local para checar como ficou o parque após o incêndio.

Peninha lamentou o ocorrido. “Eu tenho 30 colmeias, soube do incêndio e da força tarefa que fizeram para combater. Mas, queimou de novo no outro dia e eu não tive tempo de salvar minhas abelhas”.

O apicultor lamenta ter perdido a produção. “Lamentável ver um trabalho de longo tempo, não é algo do dia para noite e vem pessoas atear fogo no parque”.

Para Nilton, o incêndio criminoso prejudica tanto a população quanto quem precisa da renda do parque para sobreviver. “Aqui é um local de preservação, nós que trabalhamos com apicultura zelamos pela floresta, porque dependemos da natureza. Quem ateou fogo aqui também fica prejudicado, porque são as abelhas que fazem a polarização”.

Entenda o caso

Uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana e Anastácio, equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana e uma equipe do 9º Batalhão do Exército de Aquidauana combateu um incêndio que atingiu uma área de mata localizada entre a casa dos padres e a ponte do Córrego João Dias.

O fogo avançou rapidamente e chegou a pequenas partes da histórica Casa José Frageli, causando preocupação pela preservação do patrimônio.

Para facilitar o trabalho dos caminhões de combate a incêndio, as equipes da prefeitura, com o auxílio de máquinas, abriram uma via no meio da mata, possibilitando o acesso dos veículos à área em chamas.

Durante a operação, foram avistados animais acuados, além de grande quantidade de lixo nas proximidades.

O Capitão Saldanha, do Corpo de Bombeiros, mobilizou todo o efetivo disponível das unidades de Aquidauana e Anastácio para controlar o incêndio e minimizar os danos ao meio ambiente e às estruturas históricas.

A rápida ação das autoridades e o esforço coordenado das equipes evitaram que o incêndio causasse estragos maiores.