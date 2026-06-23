Após acidente, amigos e clientes de Aquidauana e região se unem em campanha de apoio ao "Cabelo"

Cabelo atua há mais de três décadas no bairro Guanandy / Cedida ao O Pantaneiro

Uma grande rede de apoio tomou conta de Aquidauana e região nos últimos dias. Familiares, clientes e amigos do mecânico Ariovaldo Fernandes, muito conhecido na região como "Cabelo", iniciaram uma mobilização solidária para arrecadar fundos em seu benefício. A iniciativa surge após o trabalhador sofrer um grave acidente de trânsito.

O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (18). Na ocasião, o profissional acabou sofrendo uma fratura severa na perna direita, lesão que demandará um período significativo de afastamento de suas atividades profissionais. Ele atua há mais de três décadas no bairro Guanandy, sendo uma figura muito estimada e respeitada por toda a comunidade local.

Diante da impossibilidade temporária de trabalhar e dos custos decorrentes do tratamento médico, pessoas próximas organizaram uma vaquinha virtual e espontânea. O objetivo principal do movimento é garantir suporte financeiro para o custeio de medicamentos, insumos hospitalares e despesas cotidianas, além de assegurar a estabilidade de sua família neste momento de vulnerabilidade.

Os organizadores enfatizam que qualquer quantia doada é fundamental e faz a diferença na vida do mecânico. Conforme divulgado no cartaz oficial da campanha, a união e a fé direcionam o esforço de todos os envolvidos, que também agradecem imensamente pelo apoio e pelas correntes de orações voltadas à saúde do trabalhador. As manifestações de carinho nas redes sociais refletem o forte vínculo que Ariovaldo construiu com a população aquidauanense ao longo de sua trajetória profissional.

Como contribuir com a Vaquinha Solidária

As transferências financeiras de apoio podem ser realizadas diretamente para a conta do beneficiário por meio dos dados abaixo:

Chave Pix (Celular): 67 9 9911-3671

Titular: Ariovaldo Fernandes



A união dos moradores em torno do restabelecimento do profissional reforça os laços comunitários da cidade. Os envolvidos na campanha expressam profunda gratidão a todos que puderem colaborar, seja por meio de contribuições ou compartilhando a ação para alcançar novos apoiadores.