Após adiamento por conta das chuvas, grande final da 5ª Copa Aquidauana será no próximo domingo

W.F.C. e Real Soccer decidem 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro / Divulgação

A organização da 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro confirmou que a grande final da competição será realizada no próximo domingo (21). A remarcação ocorreu por conta das fortes chuvas que atingiram o município neste fim de semana.

A decisão, inicialmente, estava agendada para a manhã deste domingo (14), mas precisou ser suspensa devido à situação do entorno e do próprio campo do DEC (Dissidente Esporte Clube), local que receberá os confrontos decisivos. Com a remarcação, toda a programação prevista anteriormente foi mantida, incluindo os horários e as partidas programadas.

A grande final colocará frente a frente as equipes W.F.C. e Real Soccer, em uma disputa que vem mobilizando o futebol amador do município. O confronto é cercado de expectativa por reunir as duas equipes mais jovens filiadas à LEA (Liga Esportiva Aquidauanense).

Antes da decisão do campeonato, o evento contará com amistosos da categoria sub-40 entre Aldeia Buritizinho e DEC, a partir das 08h, além de uma partida preliminar envolvendo a escolinha B10, às 09h. A grande final vai iniciar às 10h.

O presidente da LEA, Adriano Rodrigues, já havia explicado ao O Pantaneiro que o adiamento ocorreu por uma questão de bom senso, visando preservar a integridade dos atletas e garantir melhores condições para todos os envolvidos no evento.

A 5ª Copa Aquidauana teve início em janeiro e reuniu 19 equipes ao longo da competição, movimentando o cenário esportivo local durante vários meses. Agora, com a definição da nova data, a expectativa é de que atletas, dirigentes e torcedores possam acompanhar uma grande festa do futebol amador aquidauanense. Neste ano, a competição homenageia Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama do município durante a gestão de Tico Ribeiro e mãe do ex-prefeito Odilon Ribeiro.