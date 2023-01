Após bater em árvore, motorista abandona carro no meio da rua em Aquidauana

Carro foi abandonado / O Pantaneiro

Após bater em uma árvore, um (a) motorista abandonou o carro no meio da rua em Aquidauana. O veículo foi encontrado por moradores da rua Marechal Mallet, Centro, na manhã deste domingo (8).

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, aparentemente o condutor, ou a condutora, perdeu o controle do carro na rua Marechal Mallet, bateu em meio fio próximo a um canteiro e atingiu a árvore.

O carro modelo Nissan Quend de cor prata foi abandonado e está atravessado na via.

Ao que tudo indica não houve vítimas no acidente, pois não há sinais e até o fechamento da matéria não havia informações sobre os motivos do incidente e quem seria o (a) condutor (a) do carro.