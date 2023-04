Após briga homem tenta matar adolescente com facada no pescoço

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

O caso aconteceu na tarde de ontem, dia 25, na região da Vila Pinheiro, em Aquidauana, o garoto de 17 anos foi socorrido após levar um golpe de facão no pescoço, no hospital contou o que havia acontecido aos Militares que atenderam a ocorrência.

Segundo o jovem, um homem de 31 anos, que tinha o apelido de cheiroso, estava vendendo uns produtos e que em certo momento, os dois tiveram um desentendimento.

Foi quando o suspeito pegou um facão e desferiu um golpe, ocasionando um ferimento corto contuso na altura do pescoço.

Uma equipe da Polícia Militar Fez rondas pelas ruas do bairro e ruas da região atrás do suspeito, até localizarem ele em uma residência, questionado sobre os fatos, o mesmo disse que não possui ¨nada a ver¨ com o suposto crime.

Mesmo negando, o suspeito foi encaminhado para a 1.ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, com um facão encontrado na casa onde ele estava. A Polícia segue investigando o caso, pois várias versões apareceram sobre o fato.