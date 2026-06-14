Acessibilidade

15 de Junho de 2026 • 19:19

Buscar

Últimas notícias
X
PREVISAO

Após dias, chuva dará trégua em Aquidauana

Previsão indica dias de tempo seco e temperaturas em elevação no começo da semana

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 16:08

Atualizado em 15/06/2026 às 13:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de vários dias marcados por chuvas frequentes e céu encoberto, os moradores de Aquidauana e região poderão contar com uma melhora nas condições climáticas a partir desta segunda-feira, 15 de junho.

De acordo com a previsão meteorológica, o tempo volta a ficar estável nos próximos dias, com predomínio de sol entre nuvens e ausência de chuvas pelo menos até quinta-feira (18). A mudança nas condições do tempo ocorre após um período de instabilidade que provocou acumulados significativos de chuva em diversos municípios da região.

Além da trégua nas precipitações, as temperaturas devem apresentar elevação gradual ao longo da semana. As manhãs continuam com clima mais ameno, mas as máximas tendem a aumentar durante as tardes, proporcionando dias mais agradáveis para atividades ao ar livre.

A melhora do tempo também deve favorecer a recuperação de áreas afetadas pelas chuvas dos últimos dias, além de permitir o andamento de eventos e atividades que precisaram ser adiados ou cancelados em razão das condições climáticas adversas.

Segundo os institutos de meteorologia, não há indicativos de novos episódios de chuva para os próximos dias na região de Aquidauana, mantendo a tendência de estabilidade atmosférica até o fim da semana.

A expectativa é que o retorno do sol contribua para a normalização da rotina da população, especialmente após um período marcado por transtornos causados pelo excesso de chuva em alguns pontos do município e cidades vizinhas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CLIMA

NOAA confirma oficialmente o El Niño e alerta para evento muito forte em 2026-27

Aquidauana

Simasul destaca importância do ferro-gusa para a cadeia siderúrgica

SOLIDARIEDADE

Aquidauana promove campanha de doação de sangue no final do mês

Ação no Hemosul busca reforçar estoques que atendem pacientes de toda a região; uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas

AVISO

Chuva provoca cancelamento de carreata de Nossa Senhora em Aquidauana

Publicidade

CHUVA

Final da Copa Maria Tereza Ribeiro é cancelada em Aquidauana

ÚLTIMAS

SORTE

Mega-Sena acumula para R$ 16 milhões; veja números sorteados

Data do concurso foi mudada por causa do jogo do Brasil

TRANSITO

Adolescente de 14 anos fica inconsciente após ser atropelada em Corumbá

A vítima apresentava sinais de traumatismo craniano e teria sido atropelada por um motociclista, que permaneceu no local do fato.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo