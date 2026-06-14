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PREVISAO

Após dias de chuva, chuva dará trégua em Aquidauana

Previsão indica dias de tempo seco e temperaturas em elevação no começo da semana

Redação

Publicado em 14/06/2026 às 16:08

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Depois de vários dias marcados por chuvas frequentes e céu encoberto, os moradores de Aquidauana e região poderão contar com uma melhora nas condições climáticas a partir desta segunda-feira, 15 de junho.

De acordo com a previsão meteorológica, o tempo volta a ficar estável nos próximos dias, com predomínio de sol entre nuvens e ausência de chuvas pelo menos até quinta-feira (18). A mudança nas condições do tempo ocorre após um período de instabilidade que provocou acumulados significativos de chuva em diversos municípios da região.

Além da trégua nas precipitações, as temperaturas devem apresentar elevação gradual ao longo da semana. As manhãs continuam com clima mais ameno, mas as máximas tendem a aumentar durante as tardes, proporcionando dias mais agradáveis para atividades ao ar livre.

A melhora do tempo também deve favorecer a recuperação de áreas afetadas pelas chuvas dos últimos dias, além de permitir o andamento de eventos e atividades que precisaram ser adiados ou cancelados em razão das condições climáticas adversas.

Segundo os institutos de meteorologia, não há indicativos de novos episódios de chuva para os próximos dias na região de Aquidauana, mantendo a tendência de estabilidade atmosférica até o fim da semana.

A expectativa é que o retorno do sol contribua para a normalização da rotina da população, especialmente após um período marcado por transtornos causados pelo excesso de chuva em alguns pontos do município e cidades vizinhas.

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