Após ordem judicial, prefeitura demole barracos e retoma área em Aquidauana

Retomada de área de posse em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Depois de uma ordem judicial expedida pelo juiz Juliano Duailibi, da 2ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana, a prefeitura demoliu três barracos e retomou a área localizada na rua Veriano Rodrigues Chagas, nas proximidades do cruzamento com a rua Antônio Quelho, Bairro Santa Terezinha.



A demolição e limpeza do terreno ocorrem na manhã desta quarta-feira (19). Não há mais nenhuma família no local e os barracos estavam desocupados.



Uma equipe da Polícia Militar de diversas guarnições, equipes da prefeitura e dois oficiais de justiça acompanham a ação.



Havia um carro no lugar próximo aos barracos, que foi retirado para a ação ser iniciada.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!