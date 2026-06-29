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Futebol

Após revés diante do Misto, Aquidauanense ocupa 5ª posição na Série B

Azulão da Princesa perdeu por 2 a 0 e segue com três pontos após duas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Anibal Placêncio

Publicado em 29/06/2026 às 08:52

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Misto contou com apoio da torcida para vencer o Aquidauanense no primeiro jogo em casa / Iarly Cauã

O Aquidauanense foi derrotado pelo Misto por 2 a 0, na tarde de sábado (27), no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com o resultado, o Azulão da Princesa permanece com três pontos e caiu da terceira para a quinta colocação na tabela de classificação.

A equipe de Aquidauana havia iniciado a competição com vitória por 1 a 0 sobre o Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana. No entanto, acabou superada fora de casa e, agora, soma uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Aos sete minutos, Isaac converteu cobrança de pênalti e abriu o placar para o Misto. Pouco depois, Carlos Miguel aproveitou o rebote do goleiro João, após cobrança de falta, para ampliar e definir o triunfo da equipe de Três Lagoas.

Com o resultado, o Misto assumiu a liderança da Série B, chegando aos seis pontos e saldo positivo de três gols. Na sequência da classificação, o ABC ocupa a segunda posição, com três pontos e saldo positivo de dois gols. Comercial e São Gabriel também somam três pontos, ambos com saldo zerado, ocupando a terceira e quarta colocações, respectivamente. O Aquidauanense aparece na quinta posição, com três pontos e saldo negativo de um gol.

O 7 de Setembro aparece com um ponto, mesma pontuação do Campo Grande. O Taveirópolis ainda não pontuou, mas encerra a segunda rodada nesta segunda-feira (29), quando enfrenta o ABC, que pode assumir a ponta, a depender do resultado.

O Aquidauanense, agora, volta as atenções para a preparação visando a terceira rodada da competição, no próximo domingo (05), às 16h, novamente fora de casa, em Campo Grande, diante do Taveirópolis.

Regulamento

A Série B deste ano reúne oito clubes - Aquidauanense, Comercial, Misto, União ABC, Taveirópolis, Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados e São Gabriel. A competição é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, e os dois primeiros colocados conquistarão o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

Entre as novidades do regulamento para esta temporada está a limitação de atletas acima de 23 anos. Cada equipe pode inscrever, no máximo, cinco jogadores nessa faixa etária, medida adotada para incentivar a participação de jovens talentos e fortalecer a formação de atletas no futebol estadual.

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