Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

O Pantaneiro

Aquidauana (MS) terá um sábado marcado por calor moderado e instabilidade no tempo. De acordo com a previsão, as temperaturas ao longo do dia não devem ultrapassar os 34 °C, mantendo a sensação de abafamento típica da região, mas sem extremos. Há ainda previsão de aumento das áreas de chuva, principalmente em alguns pontos do município e região rural.

O alerta para pancadas ocorre um dia após um forte temporal atingir Aquidauana. Na sexta-feira (30), a chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, assustou moradores e provocou momentos de apreensão em diversos bairros. Apesar do susto, não houve registro oficial de feridos.

Para este sábado, a expectativa é de um clima menos severo do que o registrado no dia anterior, porém a Defesa Civil orienta que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, mas localmente intensas.

A recomendação é que moradores evitem áreas alagáveis durante as pancadas de chuva e redobrem a atenção no trânsito, especialmente no fim da tarde, período em que as instabilidades tendem a se intensificar.