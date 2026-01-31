Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

Previsão indica um pouco mais de chuva hoje em diversas cidades da região
Aquidauana (MS) terá um sábado marcado por calor moderado e instabilidade no tempo. De acordo com a previsão, as temperaturas ao longo do dia não devem ultrapassar os 34 °C, mantendo a sensação de abafamento típica da região, mas sem extremos. Há ainda previsão de aumento das áreas de chuva, principalmente em alguns pontos do município e região rural.
O alerta para pancadas ocorre um dia após um forte temporal atingir Aquidauana. Na sexta-feira (30), a chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, assustou moradores e provocou momentos de apreensão em diversos bairros. Apesar do susto, não houve registro oficial de feridos.
Para este sábado, a expectativa é de um clima menos severo do que o registrado no dia anterior, porém a Defesa Civil orienta que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, mas localmente intensas.
A recomendação é que moradores evitem áreas alagáveis durante as pancadas de chuva e redobrem a atenção no trânsito, especialmente no fim da tarde, período em que as instabilidades tendem a se intensificar.
