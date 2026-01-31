Acessibilidade

31 de Janeiro de 2026 • 10:06

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

Previsão indica um pouco mais de chuva hoje em diversas cidades da região

Redação

Publicado em 31/01/2026 às 07:14

Atualizado em 31/01/2026 às 07:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Aquidauana (MS) terá um sábado marcado por calor moderado e instabilidade no tempo. De acordo com a previsão, as temperaturas ao longo do dia não devem ultrapassar os 34 °C, mantendo a sensação de abafamento típica da região, mas sem extremos. Há ainda previsão de aumento das áreas de chuva, principalmente em alguns pontos do município e região rural.

O alerta para pancadas ocorre um dia após um forte temporal atingir Aquidauana. Na sexta-feira (30), a chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, assustou moradores e provocou momentos de apreensão em diversos bairros. Apesar do susto, não houve registro oficial de feridos.

Para este sábado, a expectativa é de um clima menos severo do que o registrado no dia anterior, porém a Defesa Civil orienta que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, mas localmente intensas.

A recomendação é que moradores evitem áreas alagáveis durante as pancadas de chuva e redobrem a atenção no trânsito, especialmente no fim da tarde, período em que as instabilidades tendem a se intensificar.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino

Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro

Educação

Prefeitura avança com reforma da escola infantil na Vila Trindade

Publicidade

Meio ambiente

Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

Despedida

Família e amigos prestam última homenagem a Selvirio de Sousa Neto

Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo