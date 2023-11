Após temporal atingir Aquidauana, quatro bairros ainda continuam sem energia

Temporal causou queda de árvores em Aquidauana / Divulgação

Quatro bairros do município de Aquidauana continuam sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (10), após o temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem (9), deixando 4,8 mil pessoas sem luz.

Moradores dos bairros Previsul, São Pedro, Chapecoense e Cidade Nova, passaram a noite sem energia. Mesmo com a chuva, o calor no município foi grande durante a noite.

Ontem, para atender a população, a prefeitura mobilizou a Defesa Civil e diversas secretarias, com objetivo de levantar e suprir as necessidades imediatas, como a distribuição de cobertores. Como forma de agilizar a retomada do fornecimento de energia, a concessionária Energisa solicitou auxílio dos escritórios de Corumbá, Jardim e Terenos. O objetivo foi suprir cerca de 100 pontos de cabos partidos e 45 transformadores abertos durante o temporal.

Moradores também estão atuando para evitar que os efeitos do temporal causem ainda mais problemas. Leitores do site O Pantaneiro, informaram que estão tentando avisar proprietários sobre o risco de incêndio devido a cabos partidos nas ruas de diversos bairros da cidade, entre eles o Arara Azul, o Exposição, o Jardim Eliane e o Nova Aquidauana.