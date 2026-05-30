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Após ventania, sábado deve ter máxima de 31°C em Aquidauana

Temporal atingiu cidades vizinhas na noite de sexta-feira, mas chuva não chegou à área urbana de Aquidauana e Anastácio

Redação

Publicado em 30/05/2026 às 06:56

Atualizado em 30/05/2026 às 07:08

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Após uma noite marcada por fortes ventos e expectativa de chuva, os moradores de Aquidauana e Anastácio devem ter um sábado (30) de tempo mais estável. Segundo o Climatempo, as temperaturas na região devem variar entre 20°C e 31°C.

Na noite desta sexta-feira (29), uma forte chuva atingiu municípios da região sudoeste do Estado, como Jardim, Guia Lopes da Laguna e Campo Grande, provocando mudanças bruscas no tempo e acumulados significativos de precipitação em alguns pontos.

Em Aquidauana e Anastácio, a forte ventania que antecedeu o sistema meteorológico chegou a dar a impressão de que a chuva também alcançaria os municípios. No entanto, as áreas de instabilidade acabaram desviando da região urbana, deixando para trás apenas rajadas de vento e muita poeira.

Já nos distritos de Piraputanga e Camisão, houve registro de garoa em alguns momentos da noite, mas sem volumes expressivos de chuva.

Para este sábado, a previsão indica sol entre nuvens e temperaturas elevadas durante a tarde. Apesar da melhora nas condições do tempo, a população deve permanecer atenta às mudanças típicas desta época do ano, quando áreas de instabilidade podem se formar rapidamente na região.

A combinação entre calor e umidade ainda favorece pancadas isoladas em algumas localidades do Estado, mas, por enquanto, a expectativa é de um dia de tempo firme em Aquidauana e Anastácio.

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