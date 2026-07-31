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Aposta de Aquidauana leva mais de R$ 5 mil na quadra da Mega-Sena

Município teve dois bilhetes contemplados na faixa das quatro dezenas; um dos prêmios foi maior por ter sido feito em volante com sete dezenas marcadas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/07/2026 às 09:21

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Concurso 3.038 da Mega-Sena rendeu duas quinas e 34 quadras em MS / Joel Santana/Pixabay

Duas apostas de Aquidauana estão entre os 2.549 bilhetes que acertaram a quadra do concurso 3.038 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Para uma delas, o prêmio ultrapassa o valor de R$ 5 mil por se tratar de um volante com sete dezenas marcadas.

Mesmo tendo acumulado novamente, o concurso ainda rendeu duas quinas para Mato Grosso do Sul, sendo uma em Campo Grande e outra em Ponta Porã. A faixa das cinco dezenas pagará o valor mínimo de R$ 64.733,96 para cada uma das 41 apostas contempladas em todo o país.

Os seis números sorteados nesta quinta-feira foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso 3.038 arrecadou R$ 66.603.906,00.

Com relação à quina, a aposta de Campo Grande receberá R$ 129.467,92 por ter sido feita em um volante com sete dezenas marcadas. Já no caso do bilhete registrado em Ponta Porã, o prêmio será de R$ 64.733,96.

A quadra renderá o valor mínimo de R$ 1.716,31 para cada um dos 2.549 contemplados nessa faixa, incluindo um dos dois ganhadores de Aquidauana. O outro, por ter marcado sete dezenas no bilhete, receberá R$ 5.148,93. As duas apostas do município foram feitas por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

No total, foram 34 bilhetes premiados na quadra em Mato Grosso do Sul, distribuídos entre Aquidauana (02), Bandeirantes (01), Bataguassu (01), Camapuã (01), Campo Grande (15), Corumbá (01), Dois Irmãos do Buriti (01), Dourados (05), Inocência (01), Mundo Novo (02), Paranaíba (01), Rio Brilhante (01), Tacuru (01) e Três Lagoas (01).

Para o próximo concurso da Mega-Sena, que será realizado na manhã de domingo (02), a Caixa estima um prêmio acumulado de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas no volante - neste caso, o valor da aposta chega a R$ 232.560,00, elevando a probabilidade de acerto para uma em 1.292.

Semana premiada

Nas outras modalidades das Loterias Caixa, a semana também foi marcada por prêmios altos em Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira (29), uma aposta de Campo Grande faturou R$ 26,1 milhões na Quina. Na mesma data, um bilhete registrado em Camapuã ganhou R$ 698.476,50 na Lotofácil.

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