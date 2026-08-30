Aposta de Aquidauana leva prêmio na Mega-Sena deste domingo

Bilhete registrado em lotérica do município acertou quatro dezenas e garantiu R$ 1.186,14
A sorte bateu à porta de um apostador de Aquidauana neste domingo (30). Uma aposta registrada na Loteria Atlântico, no município, foi premiada no concurso 3.051 da Mega-Sena após acertar quatro das seis dezenas sorteadas.
De acordo com os dados da premiação, o bilhete, uma aposta simples de seis números, garantiu o prêmio de R$ 1.186,14 na faixa da quadra.
As dezenas sorteadas no concurso foram 11 – 15 – 20 – 21 – 38 – 48. Ninguém acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para o próximo concurso. Ao todo, 35 apostas acertaram cinco dezenas, enquanto outras 2.706 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.186,14 para cada uma.
Em Aquidauana, o bilhete premiado foi registrado pela Loteria Atlântico, localizada no município, conforme a relação de apostas vencedoras.
Prêmio acumulou
Como não houve ganhador na faixa principal, a Mega-Sena volta a ficar milionária. O próximo concurso poderá pagar cerca de R$ 36 milhões, segundo as informações divulgadas após o sorteio deste domingo.
Para o apostador de Aquidauana, porém, o resultado já trouxe motivo para comemorar: uma aposta simples de R$ 6 transformou-se em um prêmio de R$ 1.186,14.
Aquidauana está entre as cidades que tiveram apostas premiadas no concurso 3.051 da Mega-Sena.
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