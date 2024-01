Apostador de Aquidauana fatura quase R$ 1 milhão na Lotofácil

O Pantaneiro

Um aquidauanense é o mais novo milionário de Mato Grosso do Sul. Isso porque, uma aposta registrada em Aquidauana faturou R$ 924.479,40 ao acertar as quinze dezenas da Lotofácil, concurso 3.000, no início da noite de quarta-feira (10). Entre os números premiados, estão: 01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, o felizardo registrou um volante simples, de cota única, na Loteria Atlântico, situada na região central da cidade. O prêmio poderá ser sacado já no próximo dia útil, mediante apresentação do comprovante em uma agência da estatal.



No âmbito nacional, outros seis apostadores de São Luís (MA), Senador La Rocque (MA), Nova Serrana (MG), Foz do Iguaçu (PR), Unistalda (RS) e Campinas (SP) também faturaram o montante.



A próxima oportunidade de ganhar fazendo uma "fezinha" pela Lotofácil acontece às 19h desta quinta-feira (11). Apostas para os concursos diários podem ser registradas até às 18h, no horário local.