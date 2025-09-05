Apreensão em Aquidauana envolve suspeito em operação da Força Tática

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio da Força Tática, realizou uma operação de rotina que resultou na apreensão de um suspeito por tráfico de drogas, em Aquidauana.

Segundo o registro de ocorrência, o caso envolve a prisão de um autor e a apreensão de material relacionado ao crime, incluindo um tablete de substância análoga à maconha com peso de 230 gramas, quatro porções da mesma substância totalizando 53 gramas, além de R$ 200,00 em espécie e um rolo de filme plástico utilizado para acondicionamento das substâncias.

A ação ocorreu durante uma abordagem policial que visava cumprir ordens de combate ao tráfico na região, com os agentes da Força Tática agindo de forma célere e controlada.



