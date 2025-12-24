Apresentação "A Mesa do Natal" reúne fiéis na Igreja Batista Central de Aquidauana

Divulgação





A programação incluiu a participação do coral da igreja, encenação do nascimento de Jesus e uma apresentação teatral que envolveu cerca de 50 participantes. Crianças interpretaram os Reis Magos, os pastores e os anjos, compondo o cenário da narrativa bíblica apresentada ao público.



Um dos momentos centrais da encenação foi a representação do nascimento do menino Jesus, interpretado pelo bebê Ronald Emanuel. A história foi conduzida pela personagem da tia Helena, que destacou o sentido do Natal a partir da presença de Jesus na vida das pessoas.



Durante a apresentação, a mensagem ressaltou que a mesa do Natal com Jesus simboliza perdão, união, paz, entendimento e amor, reforçando valores que unem as famílias e a comunidade. A encenação buscou levar ao público uma reflexão sobre o verdadeiro significado da celebração natalina.



A Igreja Batista Central de Aquidauana realizou no último domingo (21), a apresentação com o tema “A Mesa do Natal”, reunindo membros da comunidade em um momento de reflexão sobre o significado do Natal. O evento aconteceu sob a coordenação do pastor Régis e contou com a presença de aproximadamente 160 pessoas.A programação incluiu a participação do coral da igreja, encenação do nascimento de Jesus e uma apresentação teatral que envolveu cerca de 50 participantes. Crianças interpretaram os Reis Magos, os pastores e os anjos, compondo o cenário da narrativa bíblica apresentada ao público.Um dos momentos centrais da encenação foi a representação do nascimento do menino Jesus, interpretado pelo bebê Ronald Emanuel. A história foi conduzida pela personagem da tia Helena, que destacou o sentido do Natal a partir da presença de Jesus na vida das pessoas.Durante a apresentação, a mensagem ressaltou que a mesa do Natal com Jesus simboliza perdão, união, paz, entendimento e amor, reforçando valores que unem as famílias e a comunidade. A encenação buscou levar ao público uma reflexão sobre o verdadeiro significado da celebração natalina.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!