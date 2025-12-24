Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 15:18

Apresentação "A Mesa do Natal" reúne fiéis na Igreja Batista Central de Aquidauana

O evento aconteceu sob a coordenação do pastor Régis e contou com a presença de aproximadamente 160 pessoas.

Da redação

Publicado em 24/12/2025 às 11:15

Atualizado em 24/12/2025 às 11:18

A Igreja Batista Central de Aquidauana realizou no último domingo (21), a apresentação com o tema “A Mesa do Natal”, reunindo membros da comunidade em um momento de reflexão sobre o significado do Natal. O evento aconteceu sob a coordenação do pastor Régis e contou com a presença de aproximadamente 160 pessoas.

A programação incluiu a participação do coral da igreja, encenação do nascimento de Jesus e uma apresentação teatral que envolveu cerca de 50 participantes. Crianças interpretaram os Reis Magos, os pastores e os anjos, compondo o cenário da narrativa bíblica apresentada ao público.

Um dos momentos centrais da encenação foi a representação do nascimento do menino Jesus, interpretado pelo bebê Ronald Emanuel. A história foi conduzida pela personagem da tia Helena, que destacou o sentido do Natal a partir da presença de Jesus na vida das pessoas.

Durante a apresentação, a mensagem ressaltou que a mesa do Natal com Jesus simboliza perdão, união, paz, entendimento e amor, reforçando valores que unem as famílias e a comunidade. A encenação buscou levar ao público uma reflexão sobre o verdadeiro significado da celebração natalina.

