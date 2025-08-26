Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 13:24

Esporte

Apresentação do CRA de Aquidauana tem a presença do presidente da Federação de Futebol

A solenidade ainda reuniu atletas, dirigentes e autoridades públicas, além da torcida que já começa a conhecer o time que representará o município a partir do próximo sábado

Da redação

Publicado em 26/08/2025 às 11:57

Atualizado em 27/08/2025 às 10:31

Foto: Rhobson Lima

O CRA (Clube de Regatas de Aquidauana) foi apresentado à população, time que vai disputar o estadual Série B, no próximo fim de semana. A apresentação ocorreu no domingo (24) com uma feijoada no Will's Restaurante e contou com a presença do presidente da Federação de Futebol de MS, Estevão Petrallás.

A solenidade ainda reuniu atletas, dirigentes e autoridades públicas, além da torcida que já começa a conhecer o time que representará o município a partir do próximo sábado.

Foto: Rhobson Lima


Entre os atletas, o destaque é Valter Henrique da Silva, que abriu a apresentação respondendo à pergunta sobre a posição que disputará no CRA. “Feliz pelo convite, pelo projeto. O elenco está bom, o treinador é excelente, e se Deus quiser vamos chegar ao final do campeonato campeões”, disse Valter, ressaltando que o entrosamento ainda está em construção, já que alguns jogadores chegaram há poucos dias.

Foto: Rhobson Lima


O clima de entusiasmo foi compartilhado pelo presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Everton Romero, que elogiou a transparência e o planejamento do CRA. “O papel do poder público no apoio ao esporte local, com a parceria entre a Prefeitura Municipal e a Câmara para viabilizar a participação do município no campeonato faz diferença”, disse e também ressaltou a longa história de parceria entre o CRA e gestores locais, citando a confiança mútua construída ao longo de uma década.



O dirigente do CRA, Roberto Giroto, também esteve presente, reforçando a visão de continuidade do projeto. Segundo ele, a relação de confiança com os parceiros — mantendo acordos firmes sem formalizações formais, mas com compromisso consolidado — é uma marca da gestão. “O clube está buscando fortalecer a base Aquidauanense e expandir a presença da cidade no cenário esportivo estadual, com apoio público para consolidar o projeto”.

Alexandre Gustavo Riva Périco, patrocinador da equipe, destacou a importância de um projeto que valoriza o talento local. “O esporte de Aquidauana precisa de algo novo, dinâmico”, afirmou.

Riva enfatizou que há atletas da região que já vestiam a camisa de outros times e agora integram o CRA, com Valter como nome de destaque para atrair atenção e elevar o nível da equipe. Ele também mencionou a necessidade de ajustes para que a equipe se encaixe plenamente no estilo de jogo local, além de fortalecer a vitrine da cidade no cenário estadual.

Estevão Petrallás afirmou ao O Pantaneiro que o CRA tem 26 anos de história e agora entra para o cenário da modalidade do futebol. “Acho que a expectativa pela organização que eu vi aqui é justamente de fazer uma boa competição. Termos aí um clube que realmente pode brigar pela chance do acesso para a elite da Série A”.

Foto: Rhobson Lima

