Apresentador sertanejo Cícero de Moura Anima abertura do rodeio na 54ª Expoaqui de Aquidauana / Reprodução vídeo

A noite de abertura da 54ª Expoaqui foi marcada pela abertura do rodeio após a oficialização do evento no Parque de Exposições de Aquidauana. O apresentador sertanejo Cícero de Moura abrilhantou o evento e aqueceu o clima para a emocionante jornada de quatro noites de rodeio.

A edição deste ano foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira, 10 de agosto, e continuará a encantar visitantes e moradores locais até o próximo domingo, 13 de agosto. O melhor de tudo é que a entrada é gratuita, permitindo que todos desfrutem do espetáculo.

Realizada anualmente, a Expoaqui se estabeleceu como um dos eventos mais aguardados da região, unindo o agronegócio, shows musicais de qualidade, uma culinária rica e a interação entre expositores de diversas áreas.

Antes do início das eletrizantes competições de rodeio, um momento de reflexão e união marcou a noite. Uma oração foi realizada em homenagem aos competidores, destacando a importância da coragem, habilidade e segurança durante as montarias. Esse gesto de comunhão acompanhou a conexão profunda entre os peões, o público e a tradição dos rodeios, tornando o evento ainda mais significativo.

Rodeios

Os rodeios de Aquidauana são reconhecidos como um dos maiores do estado, e este ano não é exceção. Com 32 peões habilidosos participando das competições, a energia é contagiante. O público pode esperar por quatro dias repletos de ação, emoção e habilidade, conforme os peões enfrentam os desafios das montarias e provas emocionantes.

Destacando ainda mais a grandiosidade do evento, quatro peões representantes de Aquidauana estão entre os competidores, enriquecendo a competição com o orgulho local. A presença desses talentosos peões locais não apenas eleva o nível da competição, mas também fortaleceu o vínculo entre a comunidade e a tradição dos rodeios.

A 54ª Expoaqui promete ser uma celebração inesquecível, proporcionando aos visitantes uma experiência completa que abrange desde a cultura do agronegócio até o entretenimento musical e esportivo. Com uma mistura envolvente de elementos, o evento continua a consolidar Aquidauana como um centro vibrante de cultura e diversão.

Não perca a oportunidade de participar dessa festa única. Junte-se à comunidade local e aos visitantes em uma jornada emocionante de tradição, música e esporte na 54ª Expoaqui!