Aproximação de frente fria provoca mudanças no tempo neste sábado em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

O sábado, 27, pode ter uma aproximação de uma frente fria, combinada ao intenso fluxo de ar quente e úmido e à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Essa combinação resultará em mudanças significativas no tempo, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas em boa parte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o Estado está em alerta para possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região Sul do estado.

As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo, 28. e as áreas de instabilidade devem permanecer até a quarta-feira 31, São esperados acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h. Em Aquidauana, a mínima será de 21ºC e a máxima de 34ºC.

Em Campo Grande o dia começou com bastante nuvens e a temperatura mínima será de 20ºC, enquanto a máxima atingirá os 31ºC. Em Dourados, a segunda maior cidade do estado, os termômetros registrarão mínima de 18ºC e máxima de 30ºC. Já no Leste, em Anaurilândia, a mínima será de 19°C e a máxima alcançará os 32°C.

Nas cidades do Sul do estado, as temperaturas variarão entre 19°C e 29°C. As regiões Norte do estado apresentarão temperaturas mais elevadas. Em Coxim, a mínima será de 19°C, porém a máxima chegará a 36°C. Camapuã terá mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Em Corumbá, a mínima será de 24°C e a máxima de 33°C. Aquidauana registrará mínima de 21°C e máxima de 34°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 17ºC e a máxima de 32°C.