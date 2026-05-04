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EDUCAÇÃO

Aquidauana: 800 alunos recebem certificados do Carreta Digital e Brasil Alfabetizado

Iniciativas são voltadas à promoção da educação, inclusão digital e combate ao analfabetismo no município

Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 04/05/2026 às 14:51

Atualizado em 04/05/2026 às 14:55

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Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de certificados aos participantes da Carreta Digital e do Programa Brasil Alfabetizado, iniciativas voltadas à promoção da educação, inclusão digital e combate ao analfabetismo no município.

Os programas, desenvolvidos pelo Governo Federal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação atendem públicos distintos, mas complementares: enquanto a Carreta Digital oferece ensino tecnológico aos alunos da Educação Básica da rede municipal, o Programa Brasil Alfabetizado tem como objetivo alfabetizar jovens a partir de 15 anos, adultos e pessoas idosas.

Durante a permanência da Carreta Digital em Aquidauana, por meio da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), aproximadamente 840 alunos da rede municipal de ensino estão sendo certificados nos cursos de PC Gamer e Manutenção de Celulares. A capacitação foi realizada ao longo de 40 dias, proporcionando conhecimento prático e qualificação tecnológica aos estudantes.

Participaram dos cursos na Carreta Digital os alunos das seguintes unidades escolares: Escola Municipal Erso Gomes, Escola Cívico-Militar CAIC Antônio Pace, Escolas Indígenas Lutuma Dias, Escola Municipal Visconde de Taunay, Escola Municipal Feliciano Pio, Escola Municipal Francisco Farias, Escola Municipal General Rondon e Escola Municipal Marculino Lili.

As primeiras entregas dos certificados aconteceram no último dia 30, contemplando participantes da Aldeia Água Branca e da Aldeia Limão Verde. Os cursos ofertados gratuitamente aos alunos são ações da gestão municipal para levar educação de qualidade também às comunidades indígenas e regiões mais afastadas.

A secretária municipal de Educação e vereadora licenciada Wilsandra Beda, acompanhou as entregas e destacou a importância das iniciativas. “O Programa Brasil Alfabetizado é fundamental para que possamos erradicar o índice de analfabetismo. Trabalhamos com jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar, e nosso objetivo no município é reduzir cada vez mais esse índice”, afirmou.

Sobre a Carreta Digital, a secretária ressaltou o impacto positivo na formação dos estudantes, frisou a importância das parcerias e agradeceu o apoio da UFMS, na presença da diretora Ana Graziela Lourenço e, também, da gerente do RBCIP em MS - Nilde Brum . “O programa promove a inclusão digital e a qualificação de nossas crianças e adolescentes, especialmente em áreas de difícil acesso, capacitando os jovens da rede municipal de ensino para os desafios do futuro. Obrigado a nossos parceiros UFMS e RBCIP nesse importante projeto”, completou a secretária Wilsandra.

A programação de entregas dos certificados terá continuidade nesta semana. No dia 07 de maio, a cerimônia será realizada na Escola Cívico-Militar CAIC Antônio Pace e, ainda, no dia 08 de maio, na Escola Municipal Erso Gomes.

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