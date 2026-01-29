Aquidauana anuncia revitalização da antiga Estação Ferroviária de Piraputanga

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A antiga Estação Ferroviária de Piraputanga deverá ganhar uma nova vida ainda neste semestre. O anúncio foi feito pelo prefeito Mauro do Atlântico, que esteve no local nesta semana acompanhado de empresários e secretários municipais para tratar da retomada do projeto de revitalização do espaço histórico, localizado na região da Estrada Parque de Piraputanga.



Segundo o prefeito, a iniciativa será realizada em parceria entre a Prefeitura e a Vinícola Terroir Pantanal, por meio de um trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Gestão Estratégica e de Cultura e Turismo. A proposta é transformar a estação em um espaço vivo, voltado à valorização da história, da cultura e do turismo da região.



A visita contou com a presença dos empresários Gilmar França Santos, da Vinícola Terroir Pantanal, e Márcio Sauer, além dos secretários Alexandro Perico, da Gestão Estratégica, e Pepeu Filho, da Cultura e Turismo. Durante o encontro, foram discutidas ações para reativar o espaço, respeitando sua importância histórica e seu valor afetivo para a população local.



De acordo com a administração municipal, a reinauguração da estação está prevista para ocorrer ainda neste semestre e deverá ser marcada por um grande evento cultural e gastronômico, que será promovido pela Vinícola Terroir Pantanal. A expectativa é que o local se torne um novo ponto de encontro, fomentando o turismo e fortalecendo a identidade cultural de Piraputanga.



“A estação ficará muito bonita, marcante e memorável”, destacou o prefeito, reforçando que a Prefeitura seguirá buscando parcerias com empresas e instituições que acreditam no potencial cultural e turístico da região.