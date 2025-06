Aquidauana abre centro de saúde mental

Juliano Dervalho

Foi inaugurado nesta quarta-feira (11), em Aquidauana, o Centro Especializado em Saúde Mental, um espaço dedicado ao atendimento de pacientes com transtornos mentais moderados. O serviço oferece acolhimento digno e humanizado, com foco na valorização do cuidado psicológico.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do serviço. “Identificamos essa demanda junto à equipe da Saúde e entregamos um espaço amplo e bem estruturado para acolher quem precisa. É mais um avanço no cuidado com a nossa população”, afirmou.

O centro recebeu o nome da médica aquidauanense Drª Solange Arima Pellegrino, pioneira da psiquiatria no município. A homenagem reconhece sua trajetória e dedicação à saúde mental.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, destacou o legado da homenageada. “Dra. Solange sempre foi uma referência no atendimento humanizado. Ela acreditava no cuidado com empatia e respeito.”

A equipe inicial é formada por profissionais das áreas de psicologia e psiquiatria. Em breve, contará também com enfermagem e serviço social, consolidando um atendimento multiprofissional. “Nosso objetivo é garantir um cuidado completo, com atenção especializada às questões emocionais e mentais”, explicou Everton Constantino, psicólogo e coordenador do centro.

A inauguração ocorre em um momento em que a demanda por serviços de saúde mental cresce em todo o país, reflexo do pós-pandemia e dos desafios emocionais enfrentados pela população. Em Aquidauana, a procura por apoio psicológico também tem aumentado.

O novo Centro Especializado em Saúde Mental será uma referência regional, reafirmando o compromisso do município com políticas públicas que valorizem a saúde emocional e promovam o bem-estar coletivo.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!