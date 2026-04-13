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Aquidauana abre chamada pública para cadastro de reserva na Educação Inclusiva

Inscrições vão de 13 a 14 de abril para o cargo de Profissional de Apoio da Educação Especial, com salário é de até R$ 2.441,57

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 07:25

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Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou no Diário Oficial do Município, no dia 10 de abril de 2026, o Aviso de Chamada Pública nº 02/2026. O edital destina-se à seleção de currículos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Apoio da Educação Especial Inclusiva.

A iniciativa tem como objetivo atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, garantindo suporte aos alunos da educação especial e fortalecendo as ações de inclusão nas escolas da cidade.

Remuneração e requisitos

A carga horária prevista para o cargo é de 30 horas semanais, com vencimento base de R$ 2.441,57. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir ensino médio completo ou licenciatura em Pedagogia, além de cursos na área da educação especial inclusiva.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail ed.especial.aquidauana@gmail.com, com envio de currículo atualizado e documentos comprobatórios. O período de inscrição é de 13 a 14 de abril de 2026.

Processo seletivo

O processo seletivo será feito por meio de análise curricular, considerando critérios como tempo de serviço público, cursos de formação e titulação acadêmica. Em caso de empate, terão prioridade candidatos de maior idade e com maior tempo de serviço público.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os candidatos selecionados serão convocados conforme a necessidade da rede municipal e a ordem de classificação, formando um cadastro de reserva para atender a demandas futuras.

Compromisso com a inclusão

A chamada pública é um compromisso da Administração Municipal com a educação inclusiva e a valorização de profissionais qualificados, ampliando o atendimento e a qualidade do ensino ofertado aos estudantes da rede pública de Aquidauana.

Serviço

Os interessados devem enviar currículo atualizado e documentos comprobatórios para o e-mail ed.especial.aquidauana@gmail.com entre os dias 13 e 14 de abril de 2026. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município e pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Aquidauana.

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