Aquidauana abre inscrições para concurso artístico e literário

Divulgação

Está aberto o período de inscrições para o Concurso Artístico e Literário de Aquidauana, cujo tema central é "Aquidauana 132 anos". Este concurso integra as festividades oficiais do aniversário da cidade e é organizado pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).



Segundo a prefeitura, o objetivo do concurso é incentivar crianças, estudantes, e cidadãos em geral a valorizar a cultura local e as belezas naturais da região de Aquidauana, celebrando o aniversário do município por meio de poesias, contos, crônicas, desenhos e fotografias.



Podem participar estudantes matriculados na educação infantil, ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas, assim como universidades sediadas em Aquidauana. Além disso, cidadãos não estudantes também podem se inscrever na categoria Livre.



Cada participante pode submeter apenas uma obra para avaliação. O concurso será julgado por uma Comissão Técnica designada por Decreto Municipal. O resultado final será anunciado em 22 de agosto de 2024, durante a cerimônia de premiação, e será divulgado no site e redes sociais da Prefeitura.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Bairro Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. Para acessar a ficha de inscrição e o edital completo, os interessados podem visitar o site http://aquidauana.ms.gov.br/edoem/, na edição 2408 de 11 de junho de 2024. O prazo de inscrição encerra em 26 de junho de 2024.



Os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificado, medalha e prêmios que incluem bicicletas, smartphones e tablets, de acordo com a categoria. Nesta edição, serão premiados os melhores nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais, EJA (1ª e 2ª Fases), EJA (3ª e 4ª Fases), Ensino Médio, Ensino Superior e Livre.



As fotografias e desenhos vencedores poderão ser selecionados para ilustrar a capa do kit escolar da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2025.