Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Projeto de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) e o Sindicato Rural de Aquidauana, abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação voltados à população.



Entre as opções ofertadas está o curso “A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidade”, que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro. A capacitação tem como objetivo trabalhar aspectos relacionados ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de habilidades pessoais e à preparação para o mercado de trabalho.



Também está prevista a realização do curso “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, agendado para o dia 20 de janeiro. A formação é direcionada a pessoas que atuam ou pretendem atuar no setor de alimentação, com foco em higiene, manipulação e qualidade dos alimentos.



As vagas são limitadas, sendo disponibilizadas 10 vagas para cada curso. As inscrições serão feitas por ordem de chegada, na sede do Projeto Geração de Emprego e Renda, localizada em frente à Escola CAIC, no horário das 7h às 12h, a partir desta segunda, terça e quarta-feira. No período da tarde, os interessados também poderão se inscrever no Sindicato Rural de Aquidauana.



Além dessas capacitações, estão abertas as inscrições para o curso de Word Aplicado – Informática Intermediária, que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro. O curso tem como foco o uso de ferramentas de edição de texto. As vagas são limitadas e as inscrições também seguem a ordem de chegada, na sede do Projeto Geração de Emprego e Renda, a partir das 7h desta segunda-feira.



Para se inscrever no curso de Word Aplicado, é necessário ter idade mínima de 14 anos e ter concluído o curso de Informática Básica.

