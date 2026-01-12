Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação

Entre as opções ofertadas está o curso "A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidade", que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Projeto de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) e o Sindicato Rural de Aquidauana, abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação voltados à população.
Entre as opções ofertadas está o curso “A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidade”, que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro. A capacitação tem como objetivo trabalhar aspectos relacionados ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de habilidades pessoais e à preparação para o mercado de trabalho.
Também está prevista a realização do curso “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, agendado para o dia 20 de janeiro. A formação é direcionada a pessoas que atuam ou pretendem atuar no setor de alimentação, com foco em higiene, manipulação e qualidade dos alimentos.
As vagas são limitadas, sendo disponibilizadas 10 vagas para cada curso. As inscrições serão feitas por ordem de chegada, na sede do Projeto Geração de Emprego e Renda, localizada em frente à Escola CAIC, no horário das 7h às 12h, a partir desta segunda, terça e quarta-feira. No período da tarde, os interessados também poderão se inscrever no Sindicato Rural de Aquidauana.
Além dessas capacitações, estão abertas as inscrições para o curso de Word Aplicado – Informática Intermediária, que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro. O curso tem como foco o uso de ferramentas de edição de texto. As vagas são limitadas e as inscrições também seguem a ordem de chegada, na sede do Projeto Geração de Emprego e Renda, a partir das 7h desta segunda-feira.
Para se inscrever no curso de Word Aplicado, é necessário ter idade mínima de 14 anos e ter concluído o curso de Informática Básica.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
Em algumas regiões como Piraputanga, choveu durante a noite de sábado e madrugada deste domingo.
Perigo
Caso aconteceu na noite deste sábado (10)
Política
Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS