Aquidauana abre inscrições para monitoria na Rede Municipal de Ensino

Fachada nova da escola de Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o Projeto Monitoria Voluntária. O período de inscrição vai de 2 de junho a 31 de julho, exclusivamente online, pelo link: Formulário de Inscrição. A participação é gratuita.



O projeto tem como objetivo oferecer apoio pedagógico aos estudantes que não consolidaram as habilidades e competências previstas para seu ano de escolaridade. A iniciativa busca recompor aprendizagens prejudicadas nos anos letivos anteriores, por meio de atividades pedagógicas individualizadas, articuladas ao planejamento das escolas e realizadas no contraturno escolar.



As ações são voltadas principalmente para o reforço em Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com as necessidades identificadas em cada estudante, contribuindo para o desenvolvimento de competências e para a melhoria do fluxo escolar.



Podem se inscrever como monitores voluntários pessoas com idade mínima de 18 anos, que preencham pelo menos um dos seguintes requisitos: ter curso normal médio completo ou incompleto, estar cursando pedagogia, letras, matemática, normal superior ou possuir habilitação em outras áreas do conhecimento.



A mediação realizada pelos monitores voluntários ocorrerá de forma integrada ao trabalho pedagógico da rede municipal, utilizando práticas e metodologias voltadas ao fortalecimento das aprendizagens.

