29 de Agosto de 2025 • 11:21

Aquidauana abre inscrições para oficina gratuita de artesanato em E.V.A.

As inscrições são presenciais e limitadas, seguindo a ordem de chegada, diretamente na sede do projeto, localizada em frente ao CAIC

Da redação

Publicado em 29/08/2025 às 10:59

Oficina de artesanato / Arquivo/ O Pantaneiro

O projeto Geração de Emprego e Renda de Aquidauana abriu inscrições para a oficina gratuita de artesanato em E.V.A., que será realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, das 8h às 11h. A atividade terá carga horária de nove horas e será ministrada pela instrutora Islan Carrilho.

As inscrições são presenciais e limitadas, seguindo a ordem de chegada, diretamente na sede do projeto, localizada em frente ao CAIC.

A oficina faz parte das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social voltadas à capacitação da comunidade em técnicas de artesanato, possibilitando alternativas de geração de renda e empreendedorismo.

Outras informações sobre cursos e oficinas podem ser obtidas no Núcleo de Geração de Renda, na rua Francisco Pereira Alves, s/n, das 7h às 13h, ou pelo telefone (67) 3240-1462.

