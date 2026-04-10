Aquidauana abre inscrições para Programa de Monitoria Voluntária

Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Educação está com inscrições abertas para o Programa de Monitoria Voluntária, uma iniciativa que oferece aulas de reforço no contraturno escolar. O programa tem como foco a recuperação e consolidação das aprendizagens essenciais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos estudantes da rede municipal.

O período de inscrição começou no dia 9 de abril e segue até o dia 19 de abril de 2026. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação ou as unidades escolares para obter mais informações sobre o processo de seleção e os critérios de participação.

Confira os objetivos do programa:

Fortalecer o processo de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática;

Desenvolver estratégias para superar dificuldades de aprendizagem;

Melhorar os indicadores de desempenho escolar;

Reduzir a defasagem de aprendizagem;

Estimular práticas pedagógicas inovadoras e colaborativas.

O programa de monitoria voluntária representa uma importante ferramenta de apoio aos estudantes que apresentam dificuldades no aprendizado, oferecendo um acompanhamento mais próximo e individualizado. Além disso, a iniciativa valoriza a participação de monitores que desejam contribuir com a educação municipal de forma voluntária, ganhando experiência na área pedagógica.

A Secretaria Municipal de Educação reforça o convite para que estudantes de licenciatura, professores disponíveis e demais profissionais da área educacional interessados em atuar como monitores procurem as unidades escolares ou a sede da secretaria para se inscreverem dentro do prazo estipulado.

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