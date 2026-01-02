Aquidauana abre Processo Seletivo com 17 vagas para profissionais de Educação

As contratações serão realizadas ao longo de 2026
Para a área de Magistério, são oferecidos os seguintes cargos com carga horária de 20 horas semanais e vencimento inicial de R$ 3.906,53
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou na edição extra do Diário Oficial Eletrônico (DOEM) de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, o Edital de Processo Seletivo nº 001/2025. O certame visa a formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais para atuar na Rede Municipal de Ensino.
O processo seletivo abrange cargos tanto na área do magistério quanto na administrativa, totalizando 17 oportunidades distintas. As contratações serão realizadas ao longo de 2026, conforme a necessidade da rede, e a validade do cadastro é de um ano, podendo ser prorrogada:
O edital estabelece que a seleção será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e de análise de títulos. A prova será realizada exclusivamente no município de Aquidauana. A relação de candidatos aprovados e a convocação serão publicadas em edital próprio no Diário Oficial do Município.
Os interessados devem acompanhar os próximos comunicados oficiais para obter informações detalhadas sobre o cronograma de inscrições, o conteúdo programático das provas e demais etapas do processo. O edital completo está disponível na edição do DOEM de 30 de dezembro, acessível no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.
