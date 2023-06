Aquidauana adere ao Programa Del Turismo e realiza 1ª reunião

Na noite de segunda-feira, 19, aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, a primeira reunião de apresentação do Programa Del Turismo, que visa elaborar e implementar a política do turismo por meio de um modelo de gestão, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável.

O programa Del Turismo foi criado em 2018, com intuito também de garantir a continuidade dos projetos no segmento turístico que sejam de interesse da comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida no Município.

A Administração Municipal de Aquidauana fez a adesão do Del Turismo, que no município será coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e o SENAC/MS.

Na reunião de lançamento do Del Turismo em Aquidauana, representando o prefeito Odilon Ribeiro, o secretário de Cultura e Turismo, Youssef Saliba agradeceu a presença de todos, destacando a importância do envolvimento e participação do trade turístico e da comunidade local.

“Agradecemos a presença de todos vocês. É extremamente importante para todo o município e para todos nós discutirmos e alinharmos ações de fortalecimento do turismo, como fonte geradora de emprego e renda e de forma sustentável para o município. Com certeza, este programa vai trazer um “boom” para o nosso setor de turismo”, completou o secretário Saliba.

Por sua vez o vereador, Humberto Torres, representando o Poder Legislativo destacou que “em nome de todos os vereadores desta casa de leis, reiteramos que somos parceiros desse programa, estamos dispostos a somar, porque sabemos o quão importante é o turismo para nossa cidade”.

Ao começar sua explanação, conduzindo a reunião, Camila Fernandes, consultora de Turismo e Coordenadora do Programa Del Turismo no MS pelo SENAC-MS, enfatizou que “o turismo tem que ser bom para todo mundo, principalmente, para o munícipe, este é o ponto principal do programa”.

Dentre os objetivos gerais do Programa Del Turismo estão: aprimorar o modelo de gestão do turismo e sua governança; fornecer capacitação técnica e gerencial para os atores do turismo no Município; ciar ambiente favorável para atração de investimentos; aperfeiçoar a estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo; e, criar novas plataformas de diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade organizada.

O programa já colhe experiências de sucesso e que são referências, como, por exemplo, no cenário nacional e internacional, destacam-se os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Norte e, já na América Latina, os países Bolívia, Chile, Colômbia, México e Peru. Em Mato Grosso do Sul, atualmente, apenas 4 cidades que aderiram ao programa Aquidauana, Ladário, Bodoquena e Pedro Gomes.

Estiveram presentes na reunião o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA) - Wellington Moresco, a docente do SENAC Francelina, empresários locais e representantes de instituições do município.