Aquidauana ainda sente os efeitos da tempestade de 3 horas

João Eric

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou o volume de chuva em Aquidauana, sendo 120 milímetros em apenas 2 horas e 162,4 milímetros em 3 horas. Antes da tempestade atingir a região, ocorreu uma forte instabilidade no Paraguai, país fronteiriço com Mato Grosso do Sul, provocando o temporal e uma tempestade de poeira que acabou por encobrir o céu na região do Pantanal em Aquidauana na noite de sexta-feira (29). Imagens feitas por voluntários do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) mostram uma tempestade de areia que encobriu o céu na região de Acurizal, no Pantanal.

Segundo institutos de meteorologia, o Mato Grosso do Sul foi a região mais quente do país neste dia, com temperaturas que ultrapassaram os 40 °C. O Portal Climatempo, que realiza estudos climáticos e previsões, mostrou que a cidade de Porto Murtinho que faz fronteira com o Paraguai, chegou a registrar 42,3°C.

A forte chuva atingiu Aquidauana entre às 22 horas de sexta-feira e 1 hora deste sábado (30). Ainda conforme o portal, a média de chuva em Aquidauana em dezembro é de 192 mm.



Ruas inundadas e água correndo pelas vias como um rio



Moradores acabaram surpreendidos pela tempestade, cujo volume de água acuimulava o previsto para um mês

Diante de toda essa quantidade de água, não foi possível um escoamento natural em algumas vias, conforme ocorreu em ruas como Assis Ribeiro, no bairro Alto, rua dos Ferroviários, Duque de Caxias e 7 de setembro, por exemplo. O Pantaneiro recebeu informações sobre falta de energia e oscilações na cidade, em bairros como Vila Bancária, Santa Terezinha e Guanandi.

A cidade vizinha, de Anastácio, a rua Manoel Murtinho também teve alagamento e um muro da igreja matriz, na Avenida Juscelino Kubitschek, que faz uma parede com degraus em parte da via, também foi afetado pela força das águas e parte dele desabou.

Na manhã deste sábado, quando as águas cessaram, era possível perceber as consequências da tempestade como na rua Cândido Mariano, esquina com Teodoro Rondon, não estava funcionando, mas uma equipe esteve no local para realizar o ajuste.

O Acesso ao Beco do Amor pela rua dos ferroviários ficou alagado impedindo a passagem pelo local. E as crateras que foram abertas pela força das águas, foram devidamente sinalizadas para evitar qualquer acidente.