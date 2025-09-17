Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 15:36

Saúde

Aquidauana alinha combate ao Aedes com produtores de mel

O encontro foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação

Da redação

Publicado em 17/09/2025 às 11:59

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, por meio da Coordenadoria de Saúde Única, realizou na terça-feira (16) uma reunião com os produtores da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana). O encontro foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação e teve como pauta principal alinhar ações de combate ao Aedes aegypti sem prejuízo às abelhas sem ferrão, utilizadas na produção de mel em área urbana.

Durante a reunião, foi reforçada a necessidade de cadastro dos produtores e das caixas de abelhas meliponárias instaladas na cidade. O objetivo é identificar os locais onde atuam os apicultores, permitindo que a equipe de Controle de Vetores planeje a aplicação de inseticida contra o mosquito com datas comunicadas previamente. Dessa forma, as caixas poderão ser fechadas temporariamente, evitando contato com o produto químico.

O coordenador da Saúde Única, veterinário Everthon Ravaglia, destacou a importância do mapeamento para aprimorar a pulverização e integrar as ações de controle de vetores. O supervisor do setor de Educação em Saúde e do Laboratório Entomológico, Waldemar Celestino, explicou o monitoramento do Aedes por meio de armadilhas ovitrampas. Já o coordenador municipal de Controle de Vetores, Sebastião Marques, apresentou as ações em execução no enfrentamento ao mosquito.

Representando a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), o fiscal agropecuário Márcio Seixas orientou os produtores sobre o cadastro junto ao órgão, que pode ser feito de forma gratuita. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais, nome completo, telefone, endereço e bairro.

Também participaram do encontro o presidente da Alespana, Éder Oshiro, o engenheiro agrônomo e supervisor ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Wanderlei Mariano, além de produtores locais. Foram entregues fichas de cadastro e colhidas sugestões dos presentes, com destaque para a importância do trabalho conjunto.

De acordo com a Iagro, o número de produtores cadastrados ainda é baixo, o que reforça a necessidade da mobilização.

