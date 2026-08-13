Aquidauana amanhece com céu encoberto, mas terá dia abafado nesta quinta

Previsão indica mais um dia de estabilidade na região; máxima pode alcançar 33°C
Previsão indica estabilidade nesta quinta-feira, apesar do dia ter começado com céu encoberto / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com o céu encoberto nesta quinta-feira (13), mas a previsão indica mudança nas condições ao longo do dia, com períodos de sol, aumento de nuvens à tarde e máxima de 33°C. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para o município.
A temperatura deve começar o dia em torno dos 20°C e subir gradativamente durante a tarde. A sensação térmica pode chegar a 26°C, de acordo com a previsão.
A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 96%, com os menores índices previstos para os períodos mais quentes do dia. O vento sopra de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem chegar aos 34 quilômetros por hora.
O sol tem previsão de se pôr às 17h29. Durante a noite, o céu deve permanecer com maior nebulosidade, mas sem expectativa de precipitação em Aquidauana e região.
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