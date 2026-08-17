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Aquidauana amanhece com céu limpo e previsão de 36°C nesta segunda

Climatempo não prevê chuva para esta segunda-feira; umidade relativa do ar exige atenção

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 07:17

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Previsão indica mais um dia de tempo firme em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu limpo nesta segunda-feira (17), e a previsão indica mais um dia de tempo firme e temperaturas elevadas no município. Conforme dados do Climatempo, os termômetros devem variar entre 20°C e 36°C, sem expectativa de chuva.

O dia será de sol de manhã e à tarde, sem previsão de formação de nuvens significativas. A sensação térmica pode chegar a 27°C, enquanto os índices de umidade relativa do ar devem variar entre 28% e 71% ao longo do dia.

O vento sopra das direções leste-nordeste e norte-nordeste, com velocidade média de seis quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar 36 quilômetros por hora.

O principal ponto de atenção da previsão fica por conta da umidade mínima de 28%, índice considerado baixo e que pode provocar desconforto, especialmente nos horários mais quentes do dia.

O sol nasceu às 06h04 e deve se pôr às 17h30, garantindo um período prolongado de luminosidade.

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