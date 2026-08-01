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Começou agosto

Aquidauana amanhece com céu limpo e previsão de até 32°C neste sábado

Sol predomina no primeiro dia de agosto; há possibilidade de ventos de intensidade média

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 07:19

Atualizado em 01/08/2026 às 10:52

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Amanhecer do primeiro dia de agosto em Aquidauana, que completa 134 anos neste mês / O Pantaneiro

Agosto começou com céu limpo no primeiro amanhecer do mês em Aquidauana e região, e a previsão indica mais um dia de tempo estável no município. O sol deve predominar ao longo desta manhã e da tarde deste sábado (01º), favorecendo a elevação das temperaturas, enquanto a nebulosidade aumenta somente no período da noite, sem expectativa de chuva.

Segundo o Climatempo, os termômetros variam entre 21°C e 32°C, com sensação térmica máxima de 27°C. Apesar do aumento das nuvens no fim do dia, a possibilidade de chuva é praticamente inexistente, mantendo o tempo seco em toda a região.

A umidade relativa do ar oscila entre 41% e 79%, índice que exige atenção, principalmente durante as horas mais quentes da tarde. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos períodos de maior calor e utilizar proteção adequada ao realizar atividades ao ar livre.

Os ventos sopram do quadrante leste com velocidade média de sete quilômetros por hora, mas há possibilidade de rajadas de até 39 quilômetros por hora. O sol nasceu às 06h14 e deve se pôr às 17h25. A lua segue na fase cheia.

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