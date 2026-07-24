Aquidauana amanhece com céu limpo e temperaturas amenas nesta sexta

Tendência é de elevação gradual dos termômetros ao longo das horas em Aquidauana / O Pantaneiro

Ao contrário dos dois últimos dias, a sexta-feira (24) começou com céu praticamente limpo e temperaturas amenas em Aquidauana. Apesar do amanhecer agradável, a tendência é de elevação gradual dos termômetros ao longo das horas, indicando que o calor volta a ganhar intensidade aos poucos no município.

De acordo com a previsão do Climatempo, o sol predomina entre algumas nuvens durante a manhã e a tarde, sem previsão de chuva. A temperatura mínima foi de 18°C, enquanto a máxima deve chegar aos 29°C.

A sensação térmica varia entre 18°C e 24°C. A umidade relativa do ar pode atingir 89%, e os ventos sopram do sul, com velocidade média de quatro quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h17 e deve se pôr às 17h22. A lua permanece na fase crescente.