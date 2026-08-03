Aquidauana amanhece com céu nublado e clima ameno nesta segunda

Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A segunda-feira (03) começou com céu nublado em Aquidauana e região, e a tendência é que o tempo permaneça com bastante nebulosidade ao longo do dia. Apesar desse cenário, não há previsão de chuva para o município, conforme informações do Climatempo.

A temperatura varia entre 21°C e 28°C, mantendo o clima ameno nas primeiras horas da manhã e mais agradável durante a tarde - em comparação aos últimos dias. A sensação térmica deve oscilar entre 21°C e 24°C.

A previsão indica predomínio de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu encoberto. À noite, a nebulosidade continua predominando, mas sem expectativa de precipitações.

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 92%, índices considerados favoráveis para a saúde. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem atingir 17 quilômetros por hora.