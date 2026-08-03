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Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu nublado e clima ameno nesta segunda

Dia será de muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva, segundo o Climatempo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 07:13

Atualizado em 03/08/2026 às 10:17

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Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A segunda-feira (03) começou com céu nublado em Aquidauana e região, e a tendência é que o tempo permaneça com bastante nebulosidade ao longo do dia. Apesar desse cenário, não há previsão de chuva para o município, conforme informações do Climatempo.

A temperatura varia entre 21°C e 28°C, mantendo o clima ameno nas primeiras horas da manhã e mais agradável durante a tarde - em comparação aos últimos dias. A sensação térmica deve oscilar entre 21°C e 24°C.

A previsão indica predomínio de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu encoberto. À noite, a nebulosidade continua predominando, mas sem expectativa de precipitações.

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 92%, índices considerados favoráveis para a saúde. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem atingir 17 quilômetros por hora.

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