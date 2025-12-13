Aquidauana amanhece com chuva e contabiliza prejuízos

Forte temporal com acúmulo de 82mm causou alagamentos em Aquidauana
A cidade de Aquidauana (MS) enfrenta sérios transtornos após o temporal que atingiu o município na noite desta sexta-feira (12). De acordo com medições preliminares, já foram registrados 82 milímetros de chuva até o momento, volume considerado elevado para um curto período de tempo. A chuva persistiu durante a madrugada e a cidade amanheceu chovendo neste sábado, agravando ainda mais a situação.
Diversas ruas ficaram alagadas, dificultando o tráfego de veículos e a circulação de pedestres. Em alguns bairros, a água invadiu residências e estabelecimentos comerciais, causando prejuízos materiais a moradores e comerciantes.
Na rua Sete de Setembro, no Centro da cidade, uma loja de acessórios e semi-joias registrou o desabamento do forro causando perda de mercadoria e móveis submersos.
Outros comerciantes também relataram perdas significativas, principalmente em áreas mais baixas da cidade, onde o escoamento da água é mais lento. Moradores também enfrentaram momentos de apreensão durante a noite, com a elevação rápida do nível da água e a falta de tempo para retirar pertences de dentro das casas.
Na rua dos Ferroviários, próximo ao trilho da ferrovia, a via precisou ser totalmente interditada por algumas horas devido ao alto nível do alagamento.
Neste momento a orientação é para que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção, já que o solo permanece encharcado e novas pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia.
O levantamento oficial dos prejuízos ainda está em andamento, mas a expectativa é de que os danos sejam expressivos, reforçando a necessidade de medidas preventivas e melhorias no sistema de drenagem urbana do município.
