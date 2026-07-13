Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana começou a semana com clima típico de inverno. Os termômetros marcaram 14°C nas primeiras desta segunda-feira (13), sob céu claro e tempo firme. Ao longo do dia, o sol predomina entre nuvens - não há previsão de chuva no município e região.

De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima será de 24°C, garantindo uma tarde agradável após o amanhecer de frio.

A umidade relativa do ar pode chegar a 89%, enquanto os ventos sopram do sudeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora.

A previsão indica sol com algumas nuvens durante a manhã e a tarde. À noite, o céu fica limpo, mantendo o tempo estável. O sol nasceu às 06h19 e deve se pôr às 17h18.

A tendência é que o frio continue nos próximos dias, com madrugadas e manhãs de temperaturas amenas. A partir de quarta-feira (15), porém, o aquecimento deve ocorrer de forma gradual, elevando as máximas e trazendo tardes mais quentes para Aquidauana.