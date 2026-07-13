Acessibilidade

13 de Julho de 2026 • 07:24

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com frio de 14°C e poucas nuvens nesta segunda-feira

Clima típico de inverno predomina na região pantaneira; calor volta gradativamente a partir de quarta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 07:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana começou a semana com clima típico de inverno. Os termômetros marcaram 14°C nas primeiras desta segunda-feira (13), sob céu claro e tempo firme. Ao longo do dia, o sol predomina entre nuvens - não há previsão de chuva no município e região.

De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima será de 24°C, garantindo uma tarde agradável após o amanhecer de frio.

A umidade relativa do ar pode chegar a 89%, enquanto os ventos sopram do sudeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora.

A previsão indica sol com algumas nuvens durante a manhã e a tarde. À noite, o céu fica limpo, mantendo o tempo estável. O sol nasceu às 06h19 e deve se pôr às 17h18.

A tendência é que o frio continue nos próximos dias, com madrugadas e manhãs de temperaturas amenas. A partir de quarta-feira (15), porém, o aquecimento deve ocorrer de forma gradual, elevando as máximas e trazendo tardes mais quentes para Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Futebol

LEA realizará 77º Campeonato Amador mesmo sem apoio financeiro

PANTANAL TECH 2026

Pesquisa vai medir impacto econômico do Pantanal Tech 2026

Aquidauana

Hospital Funrural terá Pronto Atendimento 24 horas a partir de segunda-feira

Novo serviço busca ampliar a capacidade da rede municipal e oferecer atendimento contínuo para casos de urgência e emergência de menor complexidade

PANTANAL TECH 2026

Pavilhão da Segurança Pública é destaque no Pantanal Tech 2026

Publicidade

Futebol

Aquidauanense recebe 7 de Setembro em duelo direto neste sábado

ÚLTIMAS

Último dia

Domingo tem literatura, dança, teatro e música no encerramento da FLIB

Último dia da programação na Praça da Liberdade terá debate, lançamentos de livros, apresentações culturais e show de Alzira Espíndola

Trânsito

Colisão entre bicicleta elétrica e carro mobiliza bombeiros em Anastácio

Caso foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira; cidade teve semana marcada por várias ocorrências de trânsito

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo