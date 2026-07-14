Aquidauana amanhece com mínima de 13°C e céu claro nesta terça-feira

Dia será de tempo firme, com predomínio de sol e máxima prevista de 26°C
Previsão indica tempo firme em Aquidauana e região / O Pantaneiro
Após o frio registrado no início da semana, Aquidauana e região voltaram a amanhecer com temperaturas baixas nesta terça-feira (14). De acordo com o Climatempo, os termômetros podem marcar 13°C nas primeiras horas do dia, com formação de nevoeiro, mas o tempo permanece firme e ensolarado ao longo da manhã e da tarde.
A máxima prevista é de 26°C, mantendo o clima agradável durante o período da tarde. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer aberto após a dissipação do nevoeiro.
A umidade relativa do ar varia entre 82% e índices mais baixos durante as horas mais quentes do dia. Os ventos sopram do quadrante leste-sudeste, com velocidade aproximada de 10 quilômetros por hora.
À noite, o céu continua limpo, embora o nevoeiro possa voltar a se formar em alguns pontos do município.
Segundo o Climatempo, o frio começa a perder força gradativamente nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (15), as temperaturas sobem ainda mais em Aquidauana, com máxima prevista em torno dos 30°C, marcando o retorno do calor típico da região.
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