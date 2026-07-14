Acessibilidade

14 de Julho de 2026 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com mínima de 13°C e céu claro nesta terça-feira

Dia será de tempo firme, com predomínio de sol e máxima prevista de 26°C

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/07/2026 às 07:13

Atualizado em 14/07/2026 às 07:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Previsão indica tempo firme em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Após o frio registrado no início da semana, Aquidauana e região voltaram a amanhecer com temperaturas baixas nesta terça-feira (14). De acordo com o Climatempo, os termômetros podem marcar 13°C nas primeiras horas do dia, com formação de nevoeiro, mas o tempo permanece firme e ensolarado ao longo da manhã e da tarde.

A máxima prevista é de 26°C, mantendo o clima agradável durante o período da tarde. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer aberto após a dissipação do nevoeiro.

A umidade relativa do ar varia entre 82% e índices mais baixos durante as horas mais quentes do dia. Os ventos sopram do quadrante leste-sudeste, com velocidade aproximada de 10 quilômetros por hora.

À noite, o céu continua limpo, embora o nevoeiro possa voltar a se formar em alguns pontos do município.

Segundo o Climatempo, o frio começa a perder força gradativamente nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (15), as temperaturas sobem ainda mais em Aquidauana, com máxima prevista em torno dos 30°C, marcando o retorno do calor típico da região.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Aquidauana amanhece com frio de 14°C e poucas nuvens nesta segunda

AQUIDAUANA

Cleomir Cristaldo é eleito presidente da Associação de Moradores de Camisão

PANTANAL TECH 2026

Programa Peixe Sempre conquista duas importantes premiações no Pantanal Tech MS 2026

O trabalho "Produção de proteína aquática na Serra do Amolar: desempenho zootécnico e viabilidade econômica sob restrição alimentar", recebeu o prêmio de Melhor Resumo Científico e Melhor Trabalho do II Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech

AQUIDAUANA

8º Porco no Rolete da Paróquia acontece neste domingo em Aquidauana

Publicidade

TEMPO

Temperaturas seguem amenas e chuva deve marcar o domingo em Aquidauana

ÚLTIMAS

Copa do Mundo de Paracanoagem

De MS para o topo do mundo, Fernando Rufino é ouro no Canadá

Atleta com forte ligação com Aquidauana, "Cowboy de Aço" venceu a prova do KL2 200 metros em Montreal

Funcionalismo

Prefeitura de Nioaque antecipa pagamento de 50% do 13º salário dos servidores

Medida beneficia o funcionalismo municipal e deve fortalecer a economia local com maior circulação de recursos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo