Aquidauana amanhece com mínima de 19°C e se prepara para frente fria

Amanhecer desta quarta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com bastante nebulosidade e temperaturas mais amenas nesta quarta-feira (19). Conforme a previsão do Climatempo, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas ainda sem expectativa de chuva. As temperaturas devem variar entre 19°C e 30°C.

A umidade relativa do ar fica entre 58% e 95%, enquanto os ventos sopram predominantemente do sul, com velocidade de seis quilômetros por hora e rajadas que podem chegar aos 23 quilômetros por hora.

A mudança nas condições do tempo deve ficar mais evidente nos próximos dias. A previsão indica queda nas temperaturas, principalmente durante as manhãs, com o avanço de uma frente fria e possibilidade de pancadas de chuva nesta quinta-feira (20). Na sexta-feira (21) e no sábado (22), as mínimas podem chegar a 13°C em Aquidauana e região.

O frio deve perder força a partir de domingo (23), quando as temperaturas voltam a subir durante o dia. Apesar disso, as manhãs ainda devem permanecer mais amenas.

