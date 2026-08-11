Aquidauana amanhece com sensação de frio e terá máxima de 30°C nesta terça

Climatempo prevê nevoeiro nas primeiras horas e variação de nuvens ao longo do dia
Dia começou com nevoeiro em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com sensação de frio nesta terça-feira (11), com os termômetros marcando 16°C e sensação térmica de 15°C. Conforme a previsão do Climatempo, a temperatura sobe ao longo do dia e pode chegar aos 30°C.
A manhã começou com presença de nevoeiro, mas poderá ter períodos de abertura de sol, enquanto as nuvens tendem a se manter elevadas durante a tarde. À noite, a previsão também indica bastante nebulosidade, mas não há expectativa de chuva em Aquidauana e região.
A umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 90%. Os ventos sopram de sul-sudoeste, com velocidade média de sete quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar 31 quilômetros por hora.
O sol nasce às 06h08 e se põe às 17h28. A lua está na fase minguante.
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