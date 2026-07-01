Aquidauana amanhece com sol e céu completamente limpo nesta quarta

Aquidauana e região amanheceram sob um céu completamente limpo nesta quarta-feira (01º), com sol predominando desde as primeiras horas do dia e nenhuma nuvem no horizonte. O cenário reforça a expectativa de um dia de tempo estável, sem mudanças significativas nas condições climáticas.

De acordo com a previsão do Climatempo, o sol deve continuar predominando ao longo de toda a quarta-feira, sem formação de nuvens. À noite, o tempo permanece aberto, mantendo as mesmas condições observadas durante a manhã.

As temperaturas variam entre 19°C e 31°C, garantindo um dia de calor moderado e clima agradável para atividades ao ar livre.

Não há previsão de chuva, e a possibilidade de formação de arco-íris é nula. A umidade relativa do ar pode atingir 91% nas primeiras horas do dia, diminuindo gradativamente durante a tarde.

Os ventos sopram com intensidade fraca, em torno de 6 km/h, contribuindo para a sensação de estabilidade e conforto ao longo do dia.

