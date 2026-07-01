Acessibilidade

01 de Julho de 2026 • 08:20

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol e céu completamente limpo nesta quarta

Pevisão indica que o tempo firme deve permanecer até a noite

O Pantaneiro

Publicado em 01/07/2026 às 07:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana amanhece com sol e céu completamente limpo nesta quarta

Aquidauana e região amanheceram sob um céu completamente limpo nesta quarta-feira (01º), com sol predominando desde as primeiras horas do dia e nenhuma nuvem no horizonte. O cenário reforça a expectativa de um dia de tempo estável, sem mudanças significativas nas condições climáticas.

De acordo com a previsão do Climatempo, o sol deve continuar predominando ao longo de toda a quarta-feira, sem formação de nuvens. À noite, o tempo permanece aberto, mantendo as mesmas condições observadas durante a manhã.

As temperaturas variam entre 19°C e 31°C, garantindo um dia de calor moderado e clima agradável para atividades ao ar livre.

Não há previsão de chuva, e a possibilidade de formação de arco-íris é nula. A umidade relativa do ar pode atingir 91% nas primeiras horas do dia, diminuindo gradativamente durante a tarde.

Os ventos sopram com intensidade fraca, em torno de 6 km/h, contribuindo para a sensação de estabilidade e conforto ao longo do dia.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

NOTA DE FALECIMENTO

Morre aos 62 anos, Vilma Lima Sales

Espaço adaptado

Sancionada lei que prevê implantação de praça inclusiva em Aquidauana

ATENÇAO

Termina nesta terça-feira prazo para o alistamento militar

Ele é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres

Acidente em Aquidauana

Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento

Publicidade

Campanha Cobertor Amigo

Padre transforma abandono em esperança ao resgatar cadela em Aquidauana

ÚLTIMAS

Internacional

Novo terremoto de 4.6 atinge Venezuela cinco dias após tremor duplo

Não foram registrados danos adicionais aos outros terremotos

Vaga veio com emoção

Com gol nos acréscimos, Brasil elimina Japão e segue vivo na Copa do Mundo

Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols da Seleção, que aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo