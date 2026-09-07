Aquidauana amanhece com sol e clima ameno no feriado da Independência

Não há expectativa de chuva no feriado da Independência / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (07), com temperaturas amenas nas primeiras horas do feriado da Independência. Apesar da previsão do Climatempo apontar possibilidade de formação de nuvens ao longo do dia, não há expectativa de chuva.

Conforme a meteorologia, a temperatura mínima deve ser de 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C. Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta uma segunda-feira mais quente para o município, com os termômetros marcando até 30°C.

Durante a manhã, o tempo permanece com sol e algumas nuvens, com aumento da nebulosidade previsto para a tarde. À noite, o céu deve ficar bastante encoberto, mas sem precipitações.

A umidade relativa do ar varia entre 54% e 78%, enquanto os ventos terão velocidade média de oito quilômetros por hora, mas podendo atingir rajadas de até 28 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h47, no horário de Mato Grosso do Sul, e deve se pôr às 17h35, consolidando o período de maior luz natural nesta parte final do inverno.

Temperaturas sobem durante a semana

A partir desta terça-feira (08), a tendência é de elevação gradual das temperaturas em Aquidauana e região. O calor deve ganhar força ao longo da semana, com os termômetros voltando a superar os 30°C nos próximos dias.