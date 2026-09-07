Acessibilidade

07 de Setembro de 2026 • 16:53

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol e clima ameno no feriado da Independência

Município tem mínima prevista de 13°C; temperaturas voltam a subir gradativamente a partir de terça-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/09/2026 às 07:24

Atualizado em 07/09/2026 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Não há expectativa de chuva no feriado da Independência / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (07), com temperaturas amenas nas primeiras horas do feriado da Independência. Apesar da previsão do Climatempo apontar possibilidade de formação de nuvens ao longo do dia, não há expectativa de chuva.

Conforme a meteorologia, a temperatura mínima deve ser de 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C. Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta uma segunda-feira mais quente para o município, com os termômetros marcando até 30°C.

Durante a manhã, o tempo permanece com sol e algumas nuvens, com aumento da nebulosidade previsto para a tarde. À noite, o céu deve ficar bastante encoberto, mas sem precipitações.

A umidade relativa do ar varia entre 54% e 78%, enquanto os ventos terão velocidade média de oito quilômetros por hora, mas podendo atingir rajadas de até 28 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h47, no horário de Mato Grosso do Sul, e deve se pôr às 17h35, consolidando o período de maior luz natural nesta parte final do inverno.

Temperaturas sobem durante a semana

A partir desta terça-feira (08), a tendência é de elevação gradual das temperaturas em Aquidauana e região. O calor deve ganhar força ao longo da semana, com os termômetros voltando a superar os 30°C nos próximos dias.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

PREVISÃO DO TEMPO

Feriado de 7 de Setembro terá sol e temperaturas baixas em Aquidauana

Ação do Getam

PM flagra condutor inabilitado e com moto sem retrovisores na Pantaneta

Fiscalização

Conselho flagra atuação ilegal na área de educação física em Aquidauana

Caso foi identificado após denúncia em rede social; Cref11/MS determinou a interrupção imediata da oferta e prestação dos serviços

Saúde

Aquidauana reúne médicos e enfermeiros em capacitação sobre vitaminas

Publicidade

Levantamento

Aquidauana aparece entre municípios com mais registros de araras-azuis

ÚLTIMAS

Corrente solidária

Vaquinha busca ajudar trabalhador de Anastácio após grave acidente

Eduardo está internado na Santa Casa de Campo Grande e ainda passará por cirurgia; família enfrenta gastos com transporte e alimentação

07 de Setembro

Serviços de saúde de Aquidauana funcionarão parcialmente no feriado

Farmácia Municipal e Posto de Saúde da Estevão terão atendimento nesta segunda-feira; horários serão diferentes para cada unidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo