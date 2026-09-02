Aquidauana amanhece com sol e clima mais ameno nesta quarta

Amanhecer desta quarta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A quarta-feira (02) deve ter predomínio de sol com períodos de aumento de nebulosidade em Aquidauana, conforme a previsão do tempo do Climatempo. O dia começou com nevoeiro e, ao longo da tarde, a formação de nuvens pode ser maior. À noite, a previsão indica céu ainda bastante encoberto, mas sem expectativa de chuva.

O calor intenso segue dando uma trégua em Aquidauana e região. As temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C, enquanto a sensação térmica pode ficar entre 18°C e 23°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 47% e 88%. O vento sopra de leste-sudeste, com velocidade média de seis quilômetros por hora, mas podendo atingir rajadas de até 31 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h52 e se põe às 17h34, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua estará na fase cheia.