Acessibilidade

08 de Agosto de 2026 • 19:33

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu claro e previsão de até 33°C neste sábado

Climatempo não prevê chuva para o município, mas alerta para ventos mais fortes

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 07:23

Atualizado em 08/08/2026 às 07:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Previsão indica predomínio de sol e pouca variação de nuvens neste sábado, em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu claro neste sábado (08) e deve ter um dia de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Conforme o Climatempo, os termômetros ficam entre 19°C e 33°C.

A sensação térmica deve variar de 19°C a 27°C, enquanto a umidade relativa do ar pode oscilar entre 51% e 94%.

Os ventos sopram de norte-noroeste a aproximadamente 11 quilômetros por hora, em média, mas com rajadas que podem chegar aos 54 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h10 e se põe às 17h27. A lua segue na fase minguante.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana 134 anos

Feira de Arte e Cultura de Aquidauana tem edição comemorativa nesta sexta

Luto

Aquidauana se despede de João Jackson, piloto de motocross

Atenção ao trânsito

Interdição da Ponte Nova tem data alterada e será neste sábado

Bloqueio será realizado nos acessos pela Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana, e pela Avenida da Integração, em Anastácio

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana fecha semana com 44 vagas de emprego

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e previsão de estabilidade

ÚLTIMAS

Atenção ao trânsito

Ponte Nova terá interdição temporária nesta sexta-feira

Bloqueio ocorrerá para instalação de novas placas na estrutura superior da ponte

Política

Pré-candidato Odilon Ribeiro se reúne com lideranças indígenas em Miranda

Encontro na Aldeia Cachoeirinha contou com a presença de representantes da comunidade para discutir demandas locais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo