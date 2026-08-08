Aquidauana amanhece com céu claro e previsão de até 33°C neste sábado

Previsão indica predomínio de sol e pouca variação de nuvens neste sábado, em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu claro neste sábado (08) e deve ter um dia de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Conforme o Climatempo, os termômetros ficam entre 19°C e 33°C.

A sensação térmica deve variar de 19°C a 27°C, enquanto a umidade relativa do ar pode oscilar entre 51% e 94%.

Os ventos sopram de norte-noroeste a aproximadamente 11 quilômetros por hora, em média, mas com rajadas que podem chegar aos 54 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h10 e se põe às 17h27. A lua segue na fase minguante.