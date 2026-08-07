Acessibilidade

07 de Agosto de 2026 • 19:27

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e previsão de estabilidade

Ao longo do dia, o tempo permanece com poucas alterações; atenção fica por conta da velocidade dos ventos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/08/2026 às 07:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com sol entre algumas nuvens nesta sexta-feira (07), confirmando o cenário previsto pelo Climatempo para o município. Ao longo do dia, o tempo permanece estável, sem expectativa de chuva.

A temperatura varia entre 22°C e 30°C, enquanto a sensação térmica pode alcançar os 26°C durante os períodos mais quentes da tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 59% e 89%, mantendo índices mais elevados nas primeiras horas do dia.

O dia começou com névoa fraca ao amanhecer, condição que se dissipou rapidamente. Neste momento, o céu está predominantemente claro. Durante a tarde, o sol prevalece e, à noite, o céu permanece com poucas nuvens.

Os ventos sopram de noroeste com velocidade média de 10 quilômetros por hora, podendo registrar rajadas de até 49 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h11 e deve se pôr às 17h27. A lua segue na fase minguante.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana 134 anos

Lagoa Comprida, nova UBS e asfalto são destaques em visitas técnicas

Saúde Animal

Vila Bancária recebe etapa da vacinação antirrábica em Aquidauana

Aquidauana

Incêndio assusta moradores da Santa Terezinha em quarta-feira caótica

Fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e foi registrado em dia marcado por apagão, falta de água e em meio à suspensão da queima controlada em MS

Cerimônia de abertura

15º Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana começam nesta quinta

Publicidade

Meteorologia

Tempo estável e máxima de 31°C marcam quinta-feira em Aquidauana

ÚLTIMAS

Assistência Social

Prefeitura de Nioaque entrega van adaptada para transporte de idosos

Veículo será utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e recebeu investimento de mais de R$ 320 mil

Feminicídio

Companheiro é suspeito de matar jovem de 26 anos a facadas em MS

Crime ocorreu durante a madrugada; homem fugiu antes da chegada das equipes policiais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo