Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e previsão de estabilidade

Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com sol entre algumas nuvens nesta sexta-feira (07), confirmando o cenário previsto pelo Climatempo para o município. Ao longo do dia, o tempo permanece estável, sem expectativa de chuva.

A temperatura varia entre 22°C e 30°C, enquanto a sensação térmica pode alcançar os 26°C durante os períodos mais quentes da tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 59% e 89%, mantendo índices mais elevados nas primeiras horas do dia.

O dia começou com névoa fraca ao amanhecer, condição que se dissipou rapidamente. Neste momento, o céu está predominantemente claro. Durante a tarde, o sol prevalece e, à noite, o céu permanece com poucas nuvens.

Os ventos sopram de noroeste com velocidade média de 10 quilômetros por hora, podendo registrar rajadas de até 49 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h11 e deve se pôr às 17h27. A lua segue na fase minguante.